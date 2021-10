Vorstandswahlen bei der BfB

Bensheim. Zur Hauptversammlung lädt die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) für Dienstag (2.) um 19 Uhr in das Hotel Felix, Dammstraße, ein. Walter Öhlenschläger, Kreisvorsitzender der parteifreien Freie Wähler Gemeinschaften, wird zu Beginn der Sitzung ein Grußwort sprechen. Im Mittelpunkt der Versammlung steht der Bericht der Sprecher und der BfB-Fraktion über das vergangene Jahr und ein Ausblick auf aktuelle Themen der Bensheimer Kommunalpolitik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei werden die Themen Umsetzung des beschlossenen ergebnisoffenen städtebaulichen Ideenwettbewerbs für den Marktplatz, die geplante Groß-Kita im regionalen Grünzug zwischen Fehlheim und Schwanheim, der Flächenverbrauch in Bensheim und die Politik der neuen Koalition in Bensheim im Mittelpunkt stehen, so die BfB.

Bei der Sitzung steht der gesamte Vorstand zur Neuwahl an. Danach werden die Termine und Arbeitsschwerpunkte besprochen. Interessierte Gäste sind eingeladen, heißt es abschließend in der Mitteilung. red