Vorstandssitzung der SPD Auerbach

Auerbach. Die SPD Auerbach/Hochstädten lädt zur nächsten Vorstandssitzung am Mittwoch 1. September, um 19.30 Uhr in der TSV-Gaststätte Weiherhaus ein. Im Mittelpunkt stehen der Bundestagswahlkampf und aktuelle Auerbacher Themen. Der Bau der beiden Turnhallen am Berliner Ring oder die Planungen für das Sanner-Gelände stehen auf der Tagesordnung+. Ralph Stühling und Miriam Triefenbach berichten über die Vorbereitungen zur nächsten Ortsbeiratssitzung und dem Thema alter Auerbacher Friedhof.

Ferner hofft der Vorstand, die Veranstaltung „Bürger-Dialog Auerbach“ bald wieder durchführen zu können. red