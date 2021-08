Vorstandssitzung der SPD am Mittwoch

Bensheim. Jürgen Kaltwasser lädt für Mittwoch (18.) um 19 Uhr zur Vorstandssitzung der SPD Bensheim ins Hotel Felix ein. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie werden dabei die Mitglieder die Möglichkeit haben, Themen, die ihnen am Herzen liegen, in der Sitzung zu diskutieren. Schon früher wurde diese Möglichkeit wahrgenommen, um auch über Sachverhalte zu sprechen, die nicht unbedingt im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Der Mitgliederbetreuung wird bei der SPD immer großes Augenmerk gewidmet, wie Kaltwasser erläutert, deswegen wird auch über die diesbezügliche Aufgabenverteilung an jenem Abend gesprochen werden.

Aber natürlich werde der Bundestagswahlkampf ein Thema dieses Abends sein. Letzte organisatorische Absprachen sollen einen geregelten Ablauf des Wahlkampfes gewährleisten.

Selbstverständlich werden bei dieser Zusammenkunft alle derzeit geltenden Hygieneregeln eingehalten, wie Vorsitzender Kaltwasser mitteilt. red