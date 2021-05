Vorstand muss per Briefwahl bestimmt werden

Bensheim. Wie bei vielen anderen Vereinen musste auch beim Museumsvereins Bensheim die für Frühjahr 2020 geplante Mitgliederversammlung wegen der Pandemie abgesagt werden. Die vorgesehenen Vorstandswahlen fielen aus, genauso wie alle geplanten Vorträge, Exkursionen und Museumsbesuche.

Im Spätsommer wurde in der Hoffnung auf absehbare Normalisierung entschieden, den bisherigen Vorstand ein Jahr länger bis März 2021 im Amt zu belassen. Mit dem Tod des Vorsitzenden Norbert Hartmann Anfang 2021 wurden Neuwahlen jedoch immer dringlicher. Allerdings lässt die aktuelle Pandemiesituation mit all ihren Einschränkungen eine Präsenzveranstaltung auf absehbare Zeit nicht zu.

In einer Videokonferenz hat der Vorstand nun entschieden, die dringend notwendige Mitgliederversammlung in schriftlicher Form sowie die Vorstandswahlen per Briefwahl durchführen. Bei dem aufwendigen Verfahren müssen sich mindestens die Hälfte aller Mitglieder an den Wahlen beteiligen, damit sie Gültigkeit erlangen. Um die Vereinsarbeit weiterhin effektiv betreiben zu können, sollen nun alle Vereinsmitglieder angeschrieben werden.

Hinter den Kulissen geht die Arbeit weiter, der verbliebene Vorstand nutzt fast ausschließlich digitale Formate zur Kommunikation. Und auch die Forschungen zur Stadtgeschichte werden kontinuierlich fortgesetzt.

Die nächste Ausgabe der „Mitteilungen“ ist bereits in Planung und wird sich mit dem Jubiläum „700 Jahre Bestätigung der Stadtrechte Bensheim“ beschäftigen.

Die beiden letzten Ausgaben der Mitteilungen konnten Pandemie-bedingt nicht auf den üblichen Wegen an ihre Zielgruppen gelangen und sind gegen eine geringe Kostenbeteiligung über die Mailadresse info@museumsverein-bensheim.de zu bestellen. red

