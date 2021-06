Vorstand arbeitet am neuen VfR Fehlheim

Fehlheim. Vorstandsposten zu besetzen zählt mittlerweile fast zu einer Königsdisziplin von Vereinen. Nicht immer gelingt es dabei auf Anhieb, Mitglieder von einem ehrenamtlichen Engagement in führender Position zu überzeugen. Auch der VfR Fehlheim kennt sich seit Jahren mit diesem leidigen Thema aus.

Umso größer war nun die Freude bei den Verantwortlichen, dass man bei der jüngsten Mitgliederversammlung nicht nur alle „Jobs“ vergeben konnte, sondern sogar für zusätzliche Stellen Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen konnte. „Wir haben die Weichen für die künftige Entwicklung des Vereins gestellt“, betonte der neue Vorsitzende Björn Herges im Gespräch mit dieser Zeitung.

Mehr Eigenständigkeit

Der neue Vorstand des VfR Fehlheim Der 1929 gegründete VfR Fehlheim hat zurzeit rund 350 Mitglieder. Der geschäftsführende Vorstand setzt sich aus dem Vorsitzenden Björn Herges, dem stellvertretenden Vorsitzenden Roland Lotz und Rechner Michael Söhn zusammen. Im erweiterten Vorstand sind vertreten: Claudio Schubert (Abteilungsleiter Tischtennis), Björn Babutzka (Abteilungsleiter Fußball), Yvonne Herges (Abteilungsleiter Gymnastik), Matthias Hechler (Abteilungsleiter Jugend/Fußball), Chantal Ohlemüller (Abteilungsleiterin Tischtennis/Jugend), Schriftführer Uwe Dahlke, Koordinatorin Sabine Schubert sowie die Beisitzer Marcus Rachut, Eric Immel, Rainer Willems, Daniel Stein und Peter Giesing. Zusätzlich im Vorstand aktiv sind die Kassenprüfer Joshua Rettig und Dominik Melzer sowie die Mitglieder des Festausschusses Martin Weinbach, Thomas Kern, Patrick Kuhn, Christoph Röhrig, Sandra Ritzert, Eric Franke und Jan Zeug. Die Tischtennisabteilung besteht seit 50 Jahren und soll – sofern es die Coronaauflagen erlauben – auch entsprechend gefeiert werden. Rund um die Wiesn-Gaudi des Vereins im September will man eine Feier auf die Beine stellen. Offiziell gegründet wurde die Abteilung Mitte Juli 1971. Passend zum Jubiläumsjahr schlägt die 1. Tischtennis-Mannschaft in der kommenden Saison erstmals in der 3. Bundesliga Nord auf. dr

Mit dem Vorstand bastelt er ab sofort am „neuen VfR“, ab 2022 soll sich der Club strukturell neu aufstellen. In der Praxis bedeutet das mehr Eigenständigkeit für einzelne Bereiche und weg vom klassischen 1. Vorsitzenden, bei dem alle Fäden zusammenlaufen müssen. „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, meint Herges. Schließlich gebe es schon viele, die sich einbringen wollen, aber nicht jeder hat aus nachvollziehbaren Gründen Zeit und Muße, einen Verein allein zu tragen.

„Wir müssen und werden uns deshalb breiter aufstellen“, kündigte der neue Vorsitzende an. Konkret heißt: Die Abteilungsleiter (Fußball, Tischtennis und Gymnastik) werden auf einer Ebene mit dem Vorstand agieren und sich um die sportlichen Belange kümmern. Herges selbst und vor allem Schriftführer Uwe Dahlke werden sich nach dem neuen Modell als „Abteilung Verein“ um alles kümmern, was außerhalb des rein Sportlichen anfällt. Dazu zählt unter anderem der Dialog mit der Stadt. „Da müssen wir vorankommen“, bemerkt Björn Herges mit Blick auf Sporthalle und den Fußballplatz. Besonders das Hallenthema gehört in Fehlheim zu den Dauerbrennern, der Wunsch nach einer Sporthalle konnte bislang bekanntlich nicht umgesetzt werden. Mit Blick auf das Neubaugebiet und die jungen Familien, die sich ansiedeln sollen und werden, sieht der VfR dringenden Handlungsbedarf. „Wir müssen den Neubürgern was bieten.“

Wobei es dem 41-Jährigen nicht darum geht, verhärtete Fronten aufzubauen oder Schlachten der Vergangenheit zu schlagen. Man müsse das alles ohne zu viele Emotionen angehen und den Blick in die Zukunft richten.

Die Zukunft im Blick hat der Vorstand außerdem, wenn es um die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen im Ort geht, um das gesellschaftliche und kulturelle Leben im Stadtteil weiter anzukurbeln. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre seien positiv gewesen, konstatierte Herges. Die Wiederbelebung der Kerb als Gemeinschaftsleistung der Vereine im Verbund mit Feuerwehr, KKMV und Ortsbeirat sei ein Erfolg gewesen. „Da hat sich etwas entwickelt, das macht richtig Spaß.“ Für Herges war dies auch Antrieb und Motivation, sich beim VfR noch stärker einzubringen. Dem Verein ist er seit 1988 verbunden, als Torwart spielt er heute noch bei den „Alten Herren“.

Neue Vereinskoordinatorin

Als Teamplayer sieht sich der Consultant, Coach und Trainer in Führung nach wie vor und will so seinen Teil dazu beitragen, den Club mit einer Perspektive auszustatten. Diesen Anspruch verfolgt auch Claudio Schubert, der mittlerweile als Tischtennis-Abteilungsleiter fungiert und seit Monaten daran arbeitet, dass personell die richtigen Stellschrauben angezogen werden. Er äußerte sich ebenfalls zufrieden. „Wir hatten vermutlich noch nie einen so großen Vorstand. Das zeigt, wie groß das Interesse ist, sich einzubringen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“

Neben dem Vorsitzenden konnte auch eine Abteilungsleiterin Gymnastik gefunden werden. Yvonne Herges wird diese Position ab sofort ausfüllen. Neu geschaffen wurde die Position der Vereinskoordinatorin. Sabine Schubert hat diese Aufgabe übernommen und soll als Anlauf- und Schnittstelle ebenfalls maßgeblichen Anteil an der Weiterentwicklung des Vereins haben.

Bis der Neustart in die Tat umgesetzt werden kann, „liegt noch jede Menge Arbeit vor uns“, verdeutlichen Claudio Schubert und Björn Herges. Die positive Resonanz bei der Mitgliederversammlung stimmt beide aber zuversichtlich, dass es viele Helfer gibt, die den VfR Fehlheim auf diesem neuen Weg aktiv begleiten wollen. „Wir müssen Strukturen schaffen, dass alle ohne Hindernisse arbeiten können“, umreißt der Vorsitzende einen Teil seiner künftigen Aufgaben.

Kurz- und mittelfristig möchte man auch das Angebot vor allem der Gymnastikabteilung ausbauen und neben beispielsweise Nordic Walking unter anderem Kurse mit den Schwerpunkten Stressbewältigung, Entspannung und Achtsamkeit anbieten.