Vorsorge gegen Hochwasser

Bensheim. Gegen Hochwasser, das durch Starkregen ausgelöst wird, muss sich auch Bensheim mit seinen Stadtteilen wappnen. Zumal es in den vergangenen Jahren bereits zu Überschwemmungen unter anderem in Gronau gekommen ist. Die CDU-Fraktion will durch gezielte Maßnahmen erreichen, solche gravierenden Folgen oder noch stärkere Schäden zu verhindern.

Eine Option könnte ein Hochwasserrückhalt am Meerbach oberhalb von Gronau darstellen. Nachdem ein solches Vorhaben schon längere Zeit im Gespräch ist, haben die Christdemokraten nun gemeinsam mit SPD und FDP einen Antrag gestellt, um das Thema voranzutreiben.

„Was sich konkret und mitverhältnismäßigem Aufwand umsetzen lässt, müssen wir in Angriff nehmen. Die Starkregenereignisse nehmen auch in unserer Region zu, es besteht Handlungsbedarf vor allem in den Tälern. Unser Ziel ist, Menschen und Sachwerte zu schützen“, betonte die CDU-Stadtverordnete Tanja Marquardt.

Die Rahmenbedingungen für eine Retentionsfläche mit einem Damm sowie alternative Maßnahmen sollen geprüft werden. Neben Standort und Finanzierung ist auch die Wirksamkeit im Blick. Betroffen sind die Siedlungsbereiche im Verlauf des Meerbachs. Zudem will die CDU-Fraktion die vom Ortsbeirat Zell beschlossenen Forderungen aufgreifen. Vorgeschlagen wird eine Rückstaufläche auf den Zeller Wiesen zwischen dem Dorf und Gronau. Zudem sollen der Meerbach und seine Einläufe von Anlandungen befreit werden, unter anderem wird auch die Reinigung der vorhandenen Wasserlöcher genannt.

Über konkrete Maßnahmen, die dem Schutz vor Hochwasser im Stadtgebiet dienen sollen, beraten die Stadtverordneten der CDU bei ihrer Sitzung am Dienstag (5.), um 19 Uhr, im Hotel Felix. red