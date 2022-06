Vorsorge fürs Lebensende

Bensheim. Am Samstag, 2. Juli, von 9.30 bis 12.45 Uhr veranstaltet die Hospiz-Akademie Bergstraße einen Workshop zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Anmeldungen sind möglich, es sind noch wenige Plätze frei.

Selbstbestimmung im Fokus

Spätestens seit der Debatte um Sterbehilfe und Suizidbeihilfe ist das Thema Selbstbestimmung am Lebensende deutlich mehr in den Blickpunkt gerückt. Der medizinische Fortschritt, so sehr er oft ein Segen ist, macht vielen Menschen auch Angst, gerade im Blick auf das eigene Lebensende: „Ich möchte mal nicht an Schläuche“, ist ein häufig geäußerter Wunsch.

Im Workshop können Teilnehmende erfahren, was für eine gute Vorsorge sinnvoll und wichtig ist und wie Selbstbestimmung am Lebensende ganz konkret umgesetzt werden kann.

Die Referentin Martina Strübig, Palliative-Care-Fachkraft und Koordinatorin im Hospiz-Verein, vermittelt wesentliche Grundlagen und stellt nützliche Formulare vor. Außerdem erhalten die Teilnehmenden reichlich Gelegenheit, ihre Fragen zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht zu klären.

Die Veranstaltung findet im Seminarraum des Hospiz-Vereins Bergstraße (Am Wambolterhof 3, Bensheim) statt.

Interessierte können sich über die Website (www.hospiz-bergstrasse.de/bildungsprogramm) oder telefonisch (06251/98945-0) anmelden bzw. weitere Details zur Teilnahme erfragen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red