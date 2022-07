Vorsorge für einen längeren Stromausfall

Bensheim. Auf die Situation eines längeren Stromausfalls wollen sich Feuerwehren und Stadtverwaltung vorbereiten. Um sowohl ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten, als auch eine Notunterkunft betreiben zu können, wenn stundenlang keine Elektrizität aus den Netzen zur Verfügung steht, sollen im Bereich des Katastrophenschutzes Vorbereitungen getroffen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Angesichts der derzeitigen Krisen erscheint ein Ausfall der Energieversorgung nicht unwahrscheinlich. Weil dann nahezu sämtliche Lebensbereiche stillstehen würden, muss Vorsorge getroffen werden“, erklärt Stadtverordneter Rico Klos. „Die CDU hält es für geboten, die für die nächsten Jahre geplanten Maßnahmen vorzuziehen und schnellstmöglich umzusetzen.“ Außerplanmäßig ist vorgesehen, dass aus dem städtischen Etat der Aufbau eines Katastrophenschutzlagers finanziert wird. Dieses soll insbesondere zur Bevorratung von Treibstoffen dienen. Zudem sollen mehrere Feuerwehrhäuser umgebaut werden, um sie mit Notstromaggregaten versorgen zu können.

Für die Schritte – zu verwirklichen noch in diesem Jahr – sind 750 000 Euro veranschlagt. Über die Vorschläge des Magistrats beraten die Mitglieder der CDU-Fraktion in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (5.). Sie findet um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, statt.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Pandemie „Lockdown muss möglich sein“ Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kinderbetreuung Groß-Kita in Fehlheim ist vom Tisch Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freie Wähler FWG Bensheim feiert ihr 30-Jähriges Mehr erfahren

Die Christdemokraten sehen dies als Ergänzung zu bereits ergriffenen Maßnahmen. So werden die Sirenen, die zur Warnung der Bevölkerung dienen, umgerüstet auf digital gesteuerte Anlagen, heißt es abschließend. red