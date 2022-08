Vorsicht an der Haustür

Auerbach. Über das Thema „Tipps für ein sicheres Zuhause“ referierte jüngst die Polizei bei den Senioren der Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Auerbach. Egal ob Enkeltrick, ob eine Bitte um ein Glas Wasser oder um einen Zettel und Bleistift an der Haustür, man sollte immer gewarnt sein, dass es sich um Diebe und Gauner handeln könnte, die es auf Bargeld abgesehen haben. Deshalb, so die Polizei, sollte man die Handtasche auch nicht aus den Augen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Polizist“ könnte ein Dieb sein

Auch wenn vermeintliche Handwerker klingeln und unter einem Reparaturvorwand in die Wohnung wollen, sollte man doppelt Vorsicht walten lassen. Man sollte die Nummer der vermeintlichen Helfer im Telefonbuch nachsehen oder sich Hilfe in der Nachbarschaft oder der Familie holen. Besonders dreist ist die Masche, bei der ein „Polizist“ in Uniform um Einlass bittet: „Es könnte ein Dieb sein. Rufen sie die Dienststelle an und fragen sie nach“, sprach Herr Fix von der Polizei eine dringende Warnung aus.

Wichtig sei es auch, die Wohnungstür nicht nur durch eine einfache Kette, sondern einen modernen Riegel zu sichern. Im Anschluss an den interessanten und lehrreichen Vortrag fand ein reger Gedankenaustausch unter den 22 Seniorinnen und Senioren statt. gs