Vorrang für Kinder aus den Kappesgärten?

Bensheim. Steigende Schülerzahlen im Einzugsgebiet der Joseph-Heckler-Schule erfordern einen teilweisen Neuzuschnitt der Schulbezirke in der Weststadt. Davon ist besonders die Grundschule in den Kappesgärten betroffen, die nach dem Konzept des Landkreises Bergstraße ein Überschneidungsgebiet mit der Schillerschule erhalten soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Kinder, die in den Kappesgärten wohnen, sollen auch künftig in die dortige Grundschule gehen können. Eingesetzt hat sich die CDU dafür, dass die ursprünglichen Pläne modifiziert und aus Sicht der betroffenen Familien verbessert werden“, erklärt Stadtverordneter Bernhard Stenger. Damit greifen die Christdemokraten die Bedenken von Eltern auf, die längere Wege zur weiter entfernt liegenden Schule anführten. Gemeinsam mit den Kreistagsabgeordneten und Landrat Christian Engelhardt haben die Fraktionsmitglieder über das Thema beraten.

Zwar wird das Wohngebiet nördlich der Europa-Allee künftig zum Überschneidungsgebiet von Grundschule in den Kappesgärten und Schillerschule. Das heißt, dass beide Schulen für die Kinder zuständig sind und ausgewählt werden können. Gleichfalls wäre – je nach Auslastung – eine Zuweisung zu einer der beiden Schulen möglich.

Mehr zum Thema Bensheim Elternabend zur Schulfähigkeit Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel CDU-Fraktion Beratung über Bebauungspläne in Bensheim Mehr erfahren

Jedoch wurde der Vorschlag, über den die Gremien des Landkreises beraten, ergänzt: Für Schüler aus dem genannten Überschneidungsgebiet soll die Grundschule in den Kappesgärten den Vorrang haben, soweit die Kapazitäten ausreichen.

„Damit eine realistische Aussicht besteht, dass diese Kinder tatsächlich in der Schule aufgenommen werden können, ist eine weitere Maßnahme unverzichtbar. Die Grundschule in den Kappesgärten wird auf vier Klassen pro Jahrgang erweitert“, berichtet Sibylle Becker, die Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete der CDU ist.

Die Entscheidung der Schulgemeinde hat damit maßgeblich zur Lösung der Situation beigetragen, betont die Union. Statt von zwei- auf dreizügig auszubauen, wie ursprünglich geplant, soll sie künftig vierzügig sein. Das bestehende Gebäude wird um Module mit hohem baulichem Standard ergänzt.

An der Joseph-Heckler-Schule dagegen kann auf deren Gelände nicht erweitert werden. Somit bleibt nur, die Schulbezirke zu ändern, um auf steigende Geburtenzahlen zu reagieren. Konkret wird das bestehende Überschneidungsgebiet mit der Grundschule in den Kappesgärten um Bereiche nördlich der Schwanheimer Straße und westlich des Berliner Rings vergrößert.

Vor-Ort-Termin am Dienstag

Über die Entwicklung der Grundschulen in der Weststadt sprechen die Mitglieder der CDU-Fraktion am Dienstag (6.). Vor der Schule in den Kappesgärten, Joseph-Treffert-Straße 7, kommen sie um 19 Uhr zusammen. Dort bietet sich interessierten Bürgern die Gelegenheit zum Gespräch. red