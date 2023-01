Vorlesestunden für die Jüngsten

Bensheim. In den ersten zwei Februarwochen bietet die Bensheimer Stadtbibliothek wieder ein reiches Vorleseprogramm für die jüngsten Nutzerinnen und Nutzer – die Veranstaltungen im Überblick:

Lesen auf der Insel: Zur nächsten Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek alle Kinder ab fünf Jahren ein.

Am Donnerstag, 2. Februar, um 15.30 Uhr liest Lesepate Walther Fitz das witzige Bilderbuch „Die kleine Motte, die davon träumte, anders zu sein“. Die Geschichte zum Thema Individualität und Selbstbewusstsein stammt von dem erfolgreichen Autorin-Illustratorin-Duo „Dully&Dax“.

Traumreise: Außerdem findet wieder gemeinsam mit dem Familienzentrum die „Traumreise“ statt: Im Reich der Fantasie können die kleinen Gäste Entspannung finden, begleitet und unterstützt durch kindgerechte Übungen und Musik. Die Stadtbibliothek heißt dazu Kinder von drei bis sechs Jahren willkommen.

Am Montag, 6. Februar, um 15.30 Uhr gestaltet Lesepatin Evelyn Dingeldein die Traumreise rund um das lustige Bilderbuch „Der kleine Frosch will schwimmen gehen!“ von Luisa Schauenberg. Die Geschichte ist fröhlich-bunt von Pina Gertenbach illustriert und bietet spannende Infos darüber, wie Tiere überwintern.

Für Kinder ab 18 Monaten

Zwergenschmökern: Das nächste „Zwergenschmökern“, ebenfalls in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim, findet am Donnerstag, 9. Februar, um 10 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht diesmal das zauberhafte Pappbilderbuch „Zusammen starten wir ins Abenteuer!“ – eine Sammlung von ersten Vorlesegeschichten rund um das Thema Muthaben aus der Feder von Katja Richert und mit Bildern von Eliana Martínez Tomalino.

Und wer noch mehr Lust auf Zwergenschmökern hat, ist bereits am Samstag, 4. Februar, um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek willkommen. Zum Samstags-Spezial hat Claudia Daum das Pappbilderbuch „Mein Streichelbuch – Im Wald“ mit flauschigen Fühlelementen dabei. Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln.

Märchen-Spezial: Zur besonderen Vorleseaktion „Märchen-Spezial“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim außerdem alle Kinder ab fünf Jahren ein.

Am Donnerstag, 9. Februar, lesen mehrere Lesepatinnen und Lesepaten ihre liebsten Märchen vor. Ab 15 bis 17.30 Uhr können sich die Kinder jeweils zur vollen und zur halben Stunde in zauberhafte Welten entführen lassen.

Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. ps