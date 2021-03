Bensheim. Zur Vorlesestunde „Lesen auf der Insel“ lädt die Stadtbibliothek Bensheim alle Kinder ab fünf Jahren ein. Am Donnerstag, 1. April, um 15.30 Uhr stimmt Lesepate Ralf Grüner die Kinder mit der Geschichte „Leopold und das goldene Osterei“ von Judith Steinbacher und Friederike Spengler auf die anstehenden Osterfeiertage ein.

AdUnit urban-intext1

„Leopold, der kleine Osterhase, ist traurig. Alle anderen können die tollsten Ostereier bemalen, nur bei ihm will und will es einfach nicht klappen. Bis sein weißes Ei eines Tages in die Goldschmiedewerkstatt eines Zwergs rollt“

Bedingt durch die Corona-Einschränkungen dürfen keine Veranstaltungen vor Ort stattfinden. Deshalb können Kinder die Vorlesestunde im geschlossenen digitalen Format erleben. Interessierte melden sich bis zum Vortag unter bibliothek@bensheim.de, um die Zugangsdaten zu erhalten. Diese werden am Veranstaltungstag im Laufe des Vormittags versendet.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt; Inhaber eines Bibliotheksausweises werden vorrangig berücksichtigt. Da alle Angebote unter Vorbehalt geplant werden, bitten das Team der Stadtbibliothek darum, von Anmeldungen im Abo abzusehen. ps

AdUnit urban-intext2

Info: Weitere Infos gibt es unter www.stadtkultur-bensheim.de