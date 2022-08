Vorlesestunde für Kleinkinder

Bensheim. Das in diesem Jahr letzte Sommer-Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen – findet am Samstag (3.) um 9.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt.

Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen. Im Mittelpunkt steht diesmal das Buch „Rundherum in meiner Stadt“ – der Wimmelbuchklassiker von Ali Mitgutsch.

Mit „Rundherum in meiner Stadt“ hat Ali Mitgutsch im Erscheinungsjahr 1968 den Deutschen Jugendbuchpreis erhalten und mit seiner neu erfundenen Wimmelbild-Perspektive eine ganz eigene Bildsprache geschaffen. So erzählen seine Figuren ganz ohne Worte viele Geschichten aus dem Leben. In diesem Buch ist er dort unterwegs, wo es in der Stadt Spannendes zu erleben gibt. Detailgenau und mit viel Humor zeigt Ali Mitgutsch allen kleinen und großen Kindern, was es in der Stadt alles zu entdecken gibt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Teilnehmende werden gebeten, am Eingang Spielplatz zu klingeln. Weitere Infos und den Flyer mit allen Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite. ps