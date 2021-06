Vorkaufsrecht bedenken

Bensheim. Das Gelände der ehemaligen Thermoplastik GmbH, welches jüngst in der öffentlichen Debatte stand, als der potenzielle Käufer des Areals seine umfangreichen Wohnbaupläne vorgestellt hatte, ist Thema der Grünen-Fraktionssitzung am Dienstag (29.).

„Wir Grüne halten eine Nutzung der Fläche für Wohnbebauung grundsätzlich für geeignet. Allerdings müssen ökologische Kriterien gerade an dieser Stelle Beachtung finden.“, erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp, „dazu gehört für uns eine Einpassung der Bebauung in die umliegende Parkanlage, ein kluges Mobilitätskonzept sowohl für die Fußanbindung an die Bleiche und die Innenstadt, als auch für die Erschließung auf die Nibelungenstraße. Vor allem für die Realisierung eines Radwegs nach Schönberg und Wilmshausen muss Platz bleiben.“

Um an dieser städtebaulich bedeutenden Stelle auch preisgünstigen Wohnraum und nicht nur sozial geförderten und hochpreisigen Wohnraum zu schaffen, haben die Grünen kurzfristig beantragt, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen soll und in den Kaufvertrag für das Gelände einsteigen sollte.

Keine Gewinne erzielen

Anders als ein Privatinvestor müsse die Stadt keine enormen Gewinne bei der Entwicklung dieses Grundstücks erzielen und könne gemeinsam mit lokalen Partnern oder städtischen Tochtergesellschaften, die sich im Immobilienbereich engagieren wollen, aktiv werden. Weiterhin berät die Fraktion die Vorlagen und Anträge zur Stadtverordnetenversammlung. Der größte und wichtigste Teil ist hierbei der Beschluss des Haushaltes 2021.

Die Fraktionssitzung der Grünen an diesem Dienstag findet nicht-öffentlich statt. Interessierte können jedoch Fragen oder Anmerkungen zum Vorhaben auf dem Gelände der ehemaligen Thermoplastik an der B 47 sowie zu allen anderen Politikbereichen auf digitalem Wege, per Mail oder über die sozialen Medien an die Fraktion richten: www.gruene-bensheim.de. red