Vor Publikum frei reden

Bensheim. Mitte April war es endlich soweit: Der erste Clubabend des Rhetorik-Clubs Bergstraße fand wieder als Präsenztreffen statt. Nach einer Corona-bedingten längeren Online-Phase und einer Pause genossen die Mitglieder wieder den gemeinsamen Abend vor Ort im Weiherhaus. Es wurden natürlich kurze Reden gehalten und es fand ein reger Austausch statt.

Der Rhetorik-Club Bergstraße ist einer von 15 900 Rhetorikclubs in 142 Ländern (90 davon in Deutschland), der der Non-Profit-Organisation Toastmasters International angehört. Ziel ist es, die eigenen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, sich in freier und öffentlicher Rede zu üben und sich Führungsfähigkeiten zu erarbeiten.

Wer glaubt, die Club-Treffen wären „trockene“ Veranstaltungen, der irrt sich. Hier wird gemeinsam mit viel Freude in angenehmer Atmosphäre „experimentiert“. Wo sonst kann man in einem geschützten Raum seine Redefähigkeit ausprobieren, wertschätzendes Feedback bekommen und sich weiterentwickeln? Reden üben mit Netz und doppeltem Boden – und so lernen, sich frei von Wort zu Wort zu schwingen. Das macht einen zum Sprachakrobaten, der souverän vor Publikum Inhalte kommunizieren, Interesse wecken und begeistern kann.

Die Clubtreffen finden alle zwei Wochen, dienstags von 19.30 bis 21 Uhr, im Nebenraum der Gaststätte Weiherhaus, Saarstraße 56 in Auerbach statt. Wer möchte, kann sich online in die Treffen einwählen und per Zoom daran teilnehmen. Die Zugangsdaten können auf der Homepage abgerufen werden. Das nächste Treffen findet am 10. Mai statt. Interessierte Gäste sind jederzeit willkommen. red