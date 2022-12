Einen doppelten Grund zu feiern gab es am Samstag bei der Familie Geymeier in Bensheim. Am Weihnachtstag vor 70 Jahren hatten sich Erika und Walter Geymeier das Jawort auf dem Bensheimer Standesamt gegeben. Damals fiel der 24. Dezember auf einen Mittwoch, dass man an Weihnachten heiratete, war nichts Außergewöhnliches.

„Mit uns haben noch zwei weitere Paare an diesem Tag geheiratet“,

...