Von Ringelnatz bis Erich Kästner

Bensheim. Am Donnerstag, 8. Dezember, um 17.05 Uhr, findet in der Conditorei/Café Glaubach die letzte Lesung in diesem Jahr – wie immer zur Blauen Stunde bei Kaffee und Kuchen sowie einem Gläschen Wein – statt.

Mit dem Titel „’s Buddergebackenes“ wird Berthold Mäurer eine besinnliche, aber auch bis zum gewissen Maße satirische Lesung zum Thema Weihnachten präsentieren.

Autoren wie Joseph von Eichendorf, Theodor Storm, Rainer Maria Rilke, Erich Kästner, Joachim Ringelnatz, Robert Gernhardt, Robert Schneider und Dietmar Bittrich werden bei dieser literarischen Vorstellung vertreten sein.

Man darf auch mit dieser Lesung und den ausgesuchten Autoren einen unterhaltsamen Nachmittag erwarten. Der Eintritt ist frei. red