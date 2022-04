Von Reichelsheim nach Lindenfels

Auerbach. Den Frühling genießen konnten elf muntere Wandersleute des OWK Auerbach auf sonnigen Wegen zwischen Reichelsheim und Lindenfels. Teilweise führte der Weg über den Alemannenweg und den Sagenweg Wildweibchenstein, wo auf Infotafeln am Wegrand auf manch geheimnisvolle Geschichte der Gegend hingewiesen wird. Besonders beeindruckend ist die Burgruine Rodenstein, auf deren Mauern es sich prächtig rasten ließ. Über schöne Wege mit weiten Ausblicken in die Ferne wanderte die Gruppe über Winterkasten hinunter zur Nibelungenstraße. Mit müden Knochen, aber begeistert von einem tollen Wandertag kamen die Teilnehmer in Lindenfels an. red/Bild: OWK

