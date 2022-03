Von Osterbrunnen bis Weihnachtsmarkt

Bensheim. Wenn die Magnolie erblüht, ist das Ende der kalten Jahreszeit erreicht – ihre Blütenpracht ziert die neue Ausgabe der Bensheimerleben-Broschüre. Für das Titelblatt hätte sich kein geeigneteres Motiv finden lassen können: Das Stadtmarketing startet voller Schwung in ein ereignisreiches Veranstaltungsjahr mit vielen abwechslungsreichen Aktionen – angefangen von den Osterbrunnen, über Kunstmeile und Abendmarkt bis hin zum Nightshopping und Weihnachtsmarkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die neue Ausgabe der Broschüre zeigt, was in der Bensheimer Innenstadt in diesem Jahr „alles geht“, und blickt anhand vieler Impressionen auf ein ebenso ereignisreiches Jahr zurück. An dessen Ende bildete sich der Stadtmarketing-Verein, dessen Vorstand am 24. Oktober zur Auftaktveranstaltung einlud. Als „Plattform für innovatives Stadtmarketing“ hat er sich zum Ziel gesetzt, Bensheim als Erlebnis-, Einkaufs- und Tourismusort noch stärker zu etablieren, über die Region hinaus bekannt zu machen und eine Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zu schaffen.

Ostermarkt am 9. April

Die Broschüre „Bensheim erleben“ liegt ab sofort aus. © Stadtmarketing

Alle Interessierte, die Mitglied im Verein werden möchten, finden in der Broschüre viele Informationen. Wer sich zudem einen Überblick über das Veranstaltungsjahr 2022 verschaffen möchte, ist mit der Lektüre des Magazins gut beraten. Die aktuelle Ausgabe liegt ab sofort in der Tourist-Information, im Foyer des Rathauses, im Bürgerbüro, in der Verwaltungsstelle Auerbach sowie der Stadtbibliothek aus oder kann online unter www.bensheimerleben.de in der Rubrik „Neuigkeiten“ heruntergeladen werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bald ist es wieder soweit: Dann werden einige Brunnen in der Bensheimer Fußgängerzone wieder österlich geschmückt. Dazu begleitend ist am 9. April ein Ostermarkt geplant.

Das pulsierende Herz der Innenstadt – der Wochenmarkt – wird ab Mai jeden Samstag wieder um das Marktfrühstück erweitert: Zum Frische-Sortiment des Wochenmarkts können an vielen Ständen weitere kulinarische Leckereien direkt auf dem Marktplatz „gefrühstückt“ werden. Am 15. Mai ist eine Kunstmeile mit verkaufsoffenem Sonntag geplant: Unter freiem Himmel präsentieren Künstlerinnen und Künstler aus der Region und darüber hinaus ihre Werke. Am 20. August findet zum bereits vierten Mal der Regionalmarkt statt.

Als besonderes Highlight planen die Veranstalter des Bergsträßer Jazzfestivals, organisiert vom Eigenbetrieb Stadtkultur, wieder „Jazz von 10 bis Zehn“. Der Abendmarkt feierte im vergangenen Jahr Premiere: Am 30. September ist eine Neuauflage vorgesehen – wieder in Kombination mit der IHK-Aktion „Heimat shoppen“ und verlängerten Öffnungszeiten des Einzelhandels. Am 4. November soll die Bensheimer Innenstadt wieder zur „Nightshopping-Bühne“ werden und als krönender Jahresabschluss steht vom 24. November bis 21. Dezember der vom städtischen Organisationsteam veranstaltete Bensheimer Weihnachtsmarkt mit den Künstlerbuden im Veranstaltungskalender. ps