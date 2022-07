Von Friseur bis Zimmerer

Bensheim. Zur Förderung der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern allgemeinbildender Schulen im Kreis Bergstraße, bietet die Heinrich-Metzendorf-Schule (HMS) seit einigen Jahren eine breitgefächerte schulische Berufsorientierung an, unter anderem in den Berufsfeldern Holztechnik, Farbtechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik, Lebensmittelhandwerk, Hotel- und Gastronomie, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Körperpflege.

Zu einer dreitägigen Blockveranstaltung waren kurz vor den Sommerferien 38 Schüler der Eugen-Bachmann Schule aus Wald-Michelbach zusammen mit ihren Lehrerinnen Friederike Kempe und Maren Rompf zu Gast an der HMS. Den Jugendlichen der Klasse 8R bot sich dabei die Gelegenheit, in den Werkstätten und Fachpraxisräumen der gewerblichen Berufsschule an typische handwerkliche Tätigkeiten der Berufe Tischler, Maler, Zimmerer, Friseure, Köche, Bäcker, Elektriker, Metallbauer herangeführt zu werden.

Ergänzt wurden diese Einblicke in die Berufswelt durch eine Führung durch die Werkstätten des Berufs- und Technologiezentrums (BTZ) der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in Bensheim mit Ute Schmitt (Leiterin Fachzentrum Integration & Reha).

Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die Realschülerinnen und Realschüler noch die Gelegenheit, in der Aula der HMS den Obermeistern der Zimmererinnung und der Bauinnung des Kreises Bergstraße, Stefan Vock (Zimmererinnung) und Jürgen Hartmann (Bauinnung) sowie einigen Auszubildenden direkt Fragen rund um das Thema Berufsausbildung im Bauhandwerk zu stellen.

Kurzfilme über Bildungswege

Außerdem gab es noch Informationen und Kurzfilme über weitere Bildungswege in beruflichen Vollzeitschulformen an der HMS: Regina Pollnowski stellte das Berufsgrundbildungsjahr vor, Dirk Rensen die Fachoberschule in den Fachrichtungen Gestaltung und Technik (Schwerpunkte Bautechnik, Maschinenbau, Informationstechnik, Elektrotechnik) sowie Michael Opper das Berufliche Gymnasium in den Schwerpunkten Umwelttechnik und Mechatronik, das die HMS in Kooperation mit Karl-Kübel-Schule anbietet.

Die fachbezogenen Einblicke in die Berufspraxis und die neu gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene berufliche Bildungswege im Bereich Handwerk und Technik haben den Achtklässlern aus Wald-Michelbach nicht nur Spaß gemacht, sagt Schulleiter Thomas Bährer, sondern sind zugleich durchaus wertvolle Erfahrungen auf dem Weg der beruflichen Orientierung der jungen Leute. red