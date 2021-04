Bensheim. Lange Zeit, insbesondere in den ersten Wochen und Monaten der Covid 19-Pandemie, galt Groß-Britannien als „Sorgenkind“ – auch wegen des unbekümmerten Umgangs von Premierminister Boris Johnson mit dem neuartigen Virus, seinem anfänglichen, willkürlichen „Schlingerkurs“ der Verharmlosung und des unterbesetzten Gesundheitssystems. Mit rund 130 000 Corona-Toten verzeichnet das Vereinigte Königreich bis heute die höchste Todesrate in Europa und nimmt einen unrühmlichen Spitzenplatz ein.

AdUnit urban-intext1

„Teilweise lagen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte über 600 und es gab zeitweise mehr als 60 000 Neuinfektionen am Tag“, beschreibt Waltrud Ottiger, Vorsitzende des Freundeskreises Bensheim-Amersham, die dramatische Lage. Auch durch die Mutation des Coronavirus, die extrem ansteckende „britische Variante“, habe sich die Situation im Herbst 2020 noch einmal zugespitzt.

Keine genauen Zahlen

Corona in den Partnerstädten Bensheim hat sechs Partnerstädte ... Corona in den Partnerstädten Bensheim hat sechs Partnerstädte in Ländern im Westen, Osten und Süden Europas. Wie stellt sich dort gerade die Corona-Lage dar? Wel che Beschränkungen gelten derzeit in Beaune, Amersham, Mohács,

Über die genauen Zahlen in Amersham, der englischen Partnerstadt von Bensheim, hat Ottiger zwar keine konkreten Informationen, aber die Nähe zur Hauptstadt London lässt vermuten, dass auch die Menschen in Amersham schwer getroffen sind: „Alle haben einen hohen Preis bezahlt.“

Mittlerweile hat Johnson eine Kehrtwendung hingelegt und sein Land – nach einem von vielen Strategiewechseln und dank eines harten Lockdowns zu Beginn des Jahres 2021 sowie eines unbürokratischen Impfmarathons – vom Sorgenkind zum Impf-Europameister katapultiert. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen mit Covid 19 zwischen 20 und 30. Mehr als die Hälfte der erwachsenen Briten, das sind etwa 32 Millionen Menschen, haben bereits die erste Impfung erhalten.

AdUnit urban-intext2

In Amersham wird wie in ganz Groß-Britannien in öffentlichen Einrichtungen, Apotheken, Schulen und von Hausärzten mit den Vakzinen von Biontech und Astra-Zeneca geimpft und „seit Mitte April auch mit Moderna“, erklärt Ottiger. Das Impfangebot gelte mittlerweile auch für Personen unter 50 Jahren.

Mit ausschlaggebend für die positive Wende ist für die Freundeskreis-Vorsitzende nach Angaben aus Amersham zudem der harte Lockdown, der von Anfang Januar 2021 bis vor wenigen Tagen galt und den „die Briten ebenso wie die Ausgangssperre und die AHA-Regeln, die übrigens in vielen Sprachen veröffentlicht wurden, ohne viel Murren akzeptiert haben.“ Ottiger vermutet dahinter eine „besondere Mentalität“. Die selbstbewusste britische Bevölkerung sei eher bereit, Risiken einzugehen und schwierige Situationen durchzustehen, auch wenn die Erfolgsaussichten nicht gerade optimal sind: „Sie glauben daran, als Gewinner daraus hervorzugehen.“

AdUnit urban-intext3

Schule waren geschlossen

Ähnlich wie in Bensheim kümmern sich auch in Amersham seit Beginn der Pandemie Privatpersonen um ältere und schutzbedürftige Menschen. Mitglieder der Hilfsorganisation „Corona help“ beispielsweise erledigten Einkäufe und tätigten wichtige Erledigungen.

AdUnit urban-intext4

Kindergärten und Schulen waren wochenlang geschlossen und sind erst seit Anfang März wieder offen. Parks durften nicht besucht werden, Friedhöfe waren verschlossen, die Kommunalverwaltung (Town council) tagte lediglich digital. Nach dem aktuell gültigen Stufenplan dürfen sich seit dem 29. März wieder Freunde und Familien aus zwei Haushalten bis zu sechs Personen treffen. Im ganzen Land können seit dem 12. April Restaurants und Pubs ihre Gäste im Außenbereich bewirten, Läden sind geöffnet und Kunden können ohne Impf-Nachweis shoppen.

Hochzeitspaaren ist eine Feier mit mehr als 15 Personen ebenso erlaubt wie ab dem kommenden Monat Veranstaltungen im Freien (nicht in Privatgärten) mit mehr als 15 Personen. Auch die Zahl der Trauergäste bei Beerdigungen wird sukzessive nach oben geschraubt. Reisen ins Ausland sind allerdings bis Ende Mai tabu. Für den Freundeskreis Bensheim-Amersham bedeutet die Pandemie seit dem Vorjahr ein Herunterschrauben der Aktivitäten auf Null. „Wir haben für 2021 kein Jahresprogramm aufgestellt, aber wir werden wachsam bleiben und einige Termine virtuell im Zoom-Format anbieten“, verrät die Vorsitzende. Dazu zählen unter anderem die „Talk and Eat“-Reihe, beziehungsweise die „Talk and Bake“-Treffen mit „einem typisch britischen Touch, bei denen wir ein typisch britisches Essen präsentieren.“ Gut angenommen von den Mitgliedern wurde zudem das „Bingo-Meeting.“

Wenig private Kontakte

Dass es nur noch wenig private Kontakte zum Freundeskreis in Amersham gibt, bedauert Waltrud Ottiger. Eine Werbeaktion der Bensheimer in Amersham für eine Aktivierung der Partnerschaft sei zwar sehr erfolgreich gewesen, passiert sei aber dennoch nichts.

Wer das Städtchen Amersham, cirka eine Stunde mit der U-Bahn von London entfernt, schon einmal besucht hat, wird Gebäude der historischen Altstadt möglicherweise im Kino und im Fernsehen wiedererkannt haben. Filmszenen von Miss Marple, dem Film „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ sowie einige Folgen der Krimi-Serie „Inspector Barnaby“ wurden in dem 14 000 Einwohner zählenden Ort gedreht.