„Vom politischen Stil absolut inakzeptabel und unsachlich“

Bensheim. Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) hat beim Lesen der Pressemitteilung der Koalition nach eigenem Bekunden mit Erstaunen und Verwunderung das geringe Erinnerungs- und Beurteilungsvermögen der neuen Koalition – allen voran das der CDU – vermerkt.

Aus Sicht von FWG sind die Vorwürfe von CDU, SPD und FDP gegenüber Finanzdezernenten Adil Oyan (Grüne) vom politischen Stil her absolut inakzeptabel und in der Sache weitgehend unsachlich und unberechtigt, erklärt Vorsitzender Peter Leisemann. Es werde der Eindruck erweckt, der Kämmerer allein habe die in seiner Amtszeit seit dem 1. Dezember 2011 erfolgte Erhöhung der Verschuldung der Stadt zu verantworten.

Wer das Verfahren der Haushaltsverabschiedung kennt, könne die Vorwürfe der Koalition nur als perfiden persönlichen Angriff gegen den Finanzdezernenten bezeichnen. Bekanntlich entscheidet die Stadtverordnetenversammlung auf Basis der Vorlage der Verwaltung, die zuvor alle Fraktionen zur Bearbeitung erhalten haben und die im Haupt- und Finanzausschuss im Detail beraten und mit Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen versehen wird.

In den vergangenen 20 Jahren haben CDU-Bürgermeister und eine von der CDU geführte Koalition wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung des Haushaltes genommen und die Haushalte und damit auch der Schuldenentwicklung – meist gegen den Widerstand der Opposition – durchgesetzt.

„Damit sind die CDU-geführten Koalitionen und nicht der Kämmerer hauptverantwortlich für den stark gestiegenen Schuldenstand der Stadt“, so Fraktionschef Rolf Tiemann. Dem neuen Fraktionsvorsitzenden der FDP, Stefan Stehle, sei offensichtlich nicht bewusst, wie gering dabei die Einflussmöglichkeiten des Dezernenten sind, wenn er sagt: „Während die Stadt hohe Steuereinnahmen hatte, vermochte es der Finanzdezernent nicht, die Schulden zurückzuführen und für dauerhaft solide Haushalte zu sorgen.“ In der neuen Koalition und nach Abwahl ihres Bürgermeisters entdecke die CDU plötzlich und erfreulicherweise Sparwillen und die Notwendigkeit der Haushaltssanierung. Verwunderlich sei jedoch, dass die CDU bereit ist, auf Einnahmen aus rechtlich zulässigen Infrastrukturbeiträgen zu Gunsten von Investoren zu verzichten, siehe Bauvorhaben Dammstraße.

Sachlich fundierte Kritik an der Amtsführung des Kämmerers sei selbstverständlich zulässig – nicht jedoch persönliche Diffamierung und unberechtigte Schuldzuweisung und damit die Ablenkung von der eigenen Verantwortung und dem eigenen Verschulden.

„Dass die Koalitionspartner SPD und FDP das unwürdige Spiel der Desavouierung (öffentlichen Bloßstellung) des Kämmerers mitmachen, ist unserer Einschätzung nach ein Zeichen für deren desolaten Zustand und Schwäche“, schreiben die Freien Wähler.

Mit dem angekündigten „Klimawechsel“ und der Hinwendung zu einer primär sach- und problemorientierten Zusammenarbeit habe dieser Vorstoß der Koalition nichts zu tun – ganz im Gegenteil, heißt es abschließend. red

