Vom Dach der Welt ans „Goethe“

Bensheim. Der Verein „Goethe hilft mit“ unterstützt seit mehreren Jahren Projekte zur Förderung und Bildung von Mädchen und jungen Frauen in Nepal, die von einem kleinen Non-Profit-Unternehmen in Kathmandu durchgeführt werden.

Am Montag, 5. Dezember, wird die Leiterin dieses Unternehmens, Sahin Pravin (Bild), zu Besuch am Goethe-Gymnasium in Bensheim sein und Schülerinnen und Schülern aus sieben Klassen in packenden Geschichten über die Lage der Frauen in Nepal und deren Schwierigkeiten in einer von alten Traditionen geprägten Gesellschaft erzählen. Sie wird den Jugendlichen zeigen, wie die Lage der Frauen mit einfachen Mitteln verbessert werden kann, dem sogenannten Sanitary Pad Projekt. Weitere Informationen zu diesem Projekt gibt es auf der Website des Vereins: https://www.goethehilftmit.de/newpage2c6c4e10

Sahin Pravin wird im Anschluss an die Veranstaltungen in den Klassen am Montag (5.) um 15.30 Uhr auf der Bühne im Mensagebäude des Goethe-Gymnasiums zu einem öffentlichen Gespräch zur Verfügung stehen und dabei über ihr Projekt in Nepal berichten.

Anmeldung zu dieser öffentlichen Veranstaltung per E-Mail bei Simone Vondung unter vondung@goethe-bensheim.de. Die Gespräche werden auf Englisch geführt und bei Bedarf übersetzt.

Zur Person: Sahin Pravin stammt aus dem muslimisch geprägten Süden des Landes und ist vor zehn Jahren mit ihrer älteren Schwester Nasreen aus ihrem Dorf in die Hauptstadt Kathmandu geflüchtet, um einer Zwangsverheiratung zu entgehen.

Mit großem Engagement haben sich die beiden talentierten jungen Frauen nach und nach emporgearbeitet und eine eigene Firma, Local Women’s Handicrafts, aufgebaut. In diesem Unternehmen arbeiten Frauen aus prekären Lebensverhältnissen unter guten Bedingungen und zu fairen Löhnen.

„Wir suchen persönlich einzelne Schulen aus, in denen die Mädchen und jungen Frauen gefördert werden sollen, bezahlen mit den Spendengeldern die Hygienesets und ermöglichen entsprechende Schulungen. Je Schule müssen rund 1000 bis 1500 Euro aufgewendet werden“, teilt der Verein in seiner Ankündigung mit. red