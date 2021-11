Voltigier-Freizeit á la Pipi Langstrumpf

Bensheim. „Sind wir nicht alle ein bisschen Pippi“ – so lautete die diesjährige Ausschreibung zur Freizeit. 22 Volti-Kinder vom Lindenhof freuten sich, wieder gemeinsam unterwegs sein zu können, nachdem im vergangenen Jahr die Freizeit coronabedingt ausfallen musste.

Das Ziel war zum 18. Mal das Gut Dankerode von Sylvia Parduhn, in Dankerode, einem kleinen Ort in der Nähe von Rotenburg an der Fulda. Neben viel Spiel und Spaß wurde der Sport diesmal ganz großgeschrieben. Vormittags gab es Reitunterricht auf Ponys oder Großpferden, passend zur Größe des jeweiligen Kindes. Am Nachmittag dann Volti-Training auf dem Pferd, am Turnpferd und am Boden. Die Abende waren gefüllt mit Spielen in der kleinen Halle oder Abzeichen-Theorie büffeln. Auch ein „Pippi-Langstrumpf-Film“ und die „Pippi-Olympiade“ mit vielen sportlichen und kreativen Aufgaben durfte nicht fehlen.

Zur „Pippi-Langstrumpf-Abschlussfeier“ kamen fast alle Eltern angereist. Die Kinder hatten ein buntes Programm vorbereitet. Als Erinnerung gab es für jeden Teilnehmer, Trainer, Helfer und Betreuer ein Bild mit dem Spruch von Astrid Lindgren: „Sei frech und wild und wunderbar“. red/Bild: Verein