Vollsperrung in Schwanheim ab Montag

Schwanheim. Die grundhafte Erneuerung der Straße „Am Junkergarten“ in Schwanheim geht weiter. Wie der KMB mitteilt, starten am Montag, 17. Januar, die Arbeiten im 4. Bauabschnitt von Hausnummer 18 bis 53. Zunächst finden Kanalbauarbeiten statt, anschließend folgen die Straßenbauarbeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die grundhafte Erneuerung dieses Abschnitts ist eine Vollsperrung erforderlich, teilt der KMB mit. Fußläufig seien die Grundstücke jederzeit erreichbar. Die Einbahnstraßen-Regelung in der Straße „Am Falltor“ wird gedreht, so dass Richtung Fehlheim gefahren wird. Dies erfolge auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde, um die Busverkehre in unveränderter Route abzuwickeln.

Die KMB-Maßnahmen im 4. Bauabschnitt werden voraussichtlich Ende Juli 2022 fertiggestellt, teilt der KMB mit. „Wir bitten im Voraus um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Rückfragen zum Straßenbau steht Daniel Horn vom KMB gerne zur Verfügung (Telefon 06251/1096-61). Ansprechpartner für den Bereich Kanalbau ist Karl-Walter Neumann (Telefon 06251/1096-37). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2