Vollsperrung in Gronau verschiebt sich

Gronau. Aufgrund coronabedingter Personalausfälle bei der ausführenden Straßenbaufirma kann der angekündigte Einbau der Asphaltdecke in der Märkerwaldstraße in Gronau am 25. November nicht durchgeführt werden.

Wie der KMB mitteilt, wird die Vollsperrung daher zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Sobald ein Ersatztermin festgelegt werden kann, soll dieser rechtzeitig kommuniziert werden. Die betroffenen Anwohner will der KMB direkt darüber informieren.

Bei Rückfragen steht Katharina Schöne vom KMB unter Telefon 06251/1096-65 jederzeit zur Verfügung. red