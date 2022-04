Vollsperrung der Friedhofstraße

Bensheim. In der Zeit vom 11. bis 22. April wird der KMB die Fahrbahndecke sowie ein Teilstück der Entwässerungsrinne in der Friedhofstraße erneuern. Betroffen ist das Teilstück zwischen Friedhofstraße 57, 59, 82 bis zur Einmündung Hemsbergstraße einschließlich des Hadernwegs. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt rund 140 Meter.

Für den Durchgangsverkehr muss die Friedhofstraße aufgrund der Straßenbauarbeiten in diesem Bereich voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Hemsbergstraße, Wilhelm-Euler- und Heidelberger Straße. Anlieger werden ihre Gebäude und Zufahrten auf dem Euler-Gelände laut KMB die meiste Zeit über anfahren können. Die Zufahrt für Anlieger erfolgt von Norden her aus Richtung Innenstadt – eine Zufahrt von Süden kommend über die Hemsbergstraße wird nicht möglich sein. Fußgänger können die Baustelle passieren.

Die Buslinie 675 wird aufgrund der Vollsperrung über die Wilhelm-Euler- und Heidelberger Straße umgeleitet. Entsprechende Ersatzhaltestellen werden eingerichtet.

Die Arbeiten laufen laut KMB wie folgt ab: Zunächst wird die vorhandene Deckschicht abgefräst, anschließend wird die neue vier Zentimeter starke Asphaltdecke eingebaut. Der Asphalteinbau findet voraussichtlich bei geeigneter Witterung am 20. April statt. An diesem Tag ab 7 Uhr bis 21. April, circa 7 Uhr können die Gebäude und Zufahrten im oben genannten Bauabschnitt von Anliegern deshalb nicht angefahren werden. Sollte es am 20. April stark regnen, können die Asphaltarbeiten nicht stattfinden und werden dann in der Regel um einen Tag verschoben.

Die Arbeiten wurden in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde bewusst in die Zeit der Osterferien gelegt, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es von Seiten des KMB. „Wir bitten im Voraus um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.“ red