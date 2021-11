Vollsperrung am Donnerstag in Gronau

Gronau. Eigentlich hätte der Einbau der neuen Asphaltdecke in der Märkerwaldstraße bereits in der vergangenen Woche erfolgen sollen. Doch aufgrund coronabedingter Personalausfälle bei der ausführenden Straßenbaufirma musste der Termin verschoben werden. Wie der KMB mitteilt, sollen die Arbeiten an diesem Donnerstag (2.) ausgeführt werden. Dafür muss die Ortsdurchfahrt an diesem Tag voraussichtlich von 9 bis 15 Uhr vollgesperrt werden.

Bis 9 Uhr kann das Oberdorf noch in beide Richtungen über die Umleitungsstrecke befahren werden. Gegen 15 Uhr wird die Sperrung aufgehoben, so dass die Pitzweg-Brücke wieder regulär befahrbar sein wird und das Oberdorf wieder angefahren werden kann.

Die Vollsperrung zwischen der Märkerwaldstraße 123/124 bis 126/129 bleibt für 24 Stunden bestehen. Anwohner dieses Bereiches werden gebeten, ihre Fahrzeuge „Am Römer“ oder am Dorfgemeinschaftshaus abzustellen, da die Grundstücke erst am 3. Dezember gegen 9 Uhr wieder befahren werden können.

Der Weg über das Schönberger Kreuz darf in dieser Zeit ausnahmslos nur im Notfall durch Feuerwehr und Rettungsdienste befahren werden, teilt der KMB mit. Die Buslinie 675 wird aufgrund der Vollsperrung über die Hambacher Straße fahren – mit einer Endhaltestelle an der Märkerwaldschule. Die Haltestellen „Am Römer“ werden vor die Einmündung Hambacher Straße verlegt. Während der gesamten Bauzeit wird die Haltestelle „Am Mühlkandel“ nicht angefahren.

Die gesamte Straßenbaumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein – kleinere Restarbeiten werden im neuen Jahr umgesetzt, so der KMB.

Für Beeinträchtigungen bittet der KMB die Anwohner um Verständnis. Bei Rückfragen steht Katharina Schöne (Telefon 06251/1096-65) zur Verfügung. red