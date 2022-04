Vogelstimmen erkennen

Bensheim. Der Naturschutzbund (Nabu) Bensheim/Zwingenberg lädt zu einer Vogelstimmenwanderung im Erlachbogen am Sonntag, 1. Mai, von 7 bis 9.30 Uhr ein. Die Leitung hat Stephan Schäfer. Treffpunkt ist um 7 Uhr am Naturschutzzentrum Bergstraße, An der Erlache.

Anfang Mai sind schon viele Zugvögel aus dem Winterquartier zurück und erfüllen mit lauten Gesängen und Rufen ihre Brutreviere. Jede Vogelart hat dabei ihre eigenen Rufe, durch die sie sich dem Beobachter verrät, auch wenn sie im dichten Laub nur schwer zu sehen ist. Besonders vielseitig ist der Gesang der Nachtigall. Er ist strophisch gegliedert, wechselt in Tonhöhe und Dynamik. Außer der Nachtigall können Laubsänger, Grasmücken, Drosseln, Finken und andere gehört werden.

Nicht zu den Singvögeln gehören Kuckuck, Eisvogel, Wasservögel und Greife. Aber auch sie haben charakteristische Rufreihen. Dank seiner strukturreichen Landschaft beherbergt der Erlachbogen eine besonders artenreiche Vogelwelt.

Bei anhaltendem Regen und bei sehr windigem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt, da die Vögel bei diesen Wetterlagen nicht singen, teilen die Veranstalter mit. red