Vogelkundliche Wanderung

Bensheim/Zwingenberg. Der Naturschutzbund (Nabu) Bensheim/Zwingenberg lädt zu einer öffentlichen vogelkundlichen Wanderung an den Kühkopf ein. Veranstaltet wird sie in Kooperation mit dem Naturschutzzentrum Bergstraße am Sonntag, 20. Februar. Auf den offenen Wasserflächen des Altrheins zwischen Erfelden und der Mündung in den Hauptrhein halten sich im Spätwinter zahlreiche Wasservögel auf, von denen viele Wintergäste aus dem hohen Norden sind. Es sind vor allem Entenarten, Gänse, Taucher und Säger. Im nahen Auenwald der Knoblochsaue sind die ersten Frühlingsrufe der Spechte, Meisen und Stare zu hören.

Treffpunkt ist um 8 Uhr am Aldi-Parkplatz, Wormser Straße in Bensheim, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden können. Anschlussmöglichkeit bestehen außerdem am Parkplatz Altrheinbrücke in Erfelden.

Dauer der Wanderung etwa drei Stunden. Bei Sturm, Dauerregen oder Hochwasser kann die Wanderung nicht stattfinden. Für die Teilnehmer wird festes Schuhwerk und Fernglas empfohlen.

Für die Teilnahme gelten die für Freiluftveranstaltungen festgesetzten Regeln. Gegebenenfalls werden Kleingruppen gebildet. Rückfragen unter Telefon 06251/71170 an Stephan Schäfer. red