Bensheim/Bergstraße. Die Bergsträßer Grünen laden am Sonntag (14.) zu einer virtuellen Wahlparty ein. Ab 18.30 Uhr sendet der Kreisverband live aus dem Musiktheater Rex in Bensheim. In einem Livestream analysiert das grüne Spitzenduo für die Kreistagswahl, Vanessa Vogel und Matthias Schimpf, die ersten Wahlergebnisse aus den Kommunen.

AdUnit urban-intext1

Im Zentrum stehen dabei die beiden Direktwahlen, bei denen die Grünen Kandidierende aufgestellt haben: Mit Evelyn Berg streiten sie um den Landratsposten, mit Thomas Klauder bewirbt sich ein Viernheimer um das Bürgermeisteramt seiner Stadt. Beide werden am Abend live auftreten und ihr Abschneiden ebenfalls kommentieren.

Über Konferenztools werden außerdem Vertreter einzelner Ortsverbände zugeschaltet, um die lokalen Wahlergebnisse zu bewerten und mit denen der letzten Kommunalwahl zu vergleichen.

Ehrengast Franziska Brantner

Als Ehrengast wird zwischen 19 und 19.30 Uhr Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete aus dem Nachbarwahlkreis und -bundesland, zugeschaltet. Die Heidelbergerin kommentiert im Rahmen der Wahlparty das Ergebnis der Grünen bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Moderiert wird die Veranstaltung von Moritz Müller, dem Spitzenkandidaten der Bensheimer Grünen.

AdUnit urban-intext2

Die Teilnahme ist via Facebook (@GrueneBergstr) und YouTube:https://youtu.be/4h7UgLDLcIw möglich. Außerdem ist der Livestream unter www.gruene-bergstrasse.de zu verfolgen. red