Virtuelle Treffen der Amersham-Freunde waren ein Erfolg

Bensheim. Bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Amersham blickte die Vorsitzende Waltrud Ottiger auf die coronabedingt wenigen Veranstaltungen des Jahres 2020 zurück. Einige Veranstaltungen Anfang des Jahres sind noch gelungen – darunter ein Besuch im English Theatre in Frankfurt mit einer berühmt-berüchtigten Geschichte aus dem viktorianischen England: Sweeny Todd.

Das „English Dinner“ aus der „Talk & Eat“-Reihe hatte im Februar ebenfalls noch stattfinden können. Viele weitere Treffen sind dann ausgefallen, bis auf digitalem Wege gemeinsame Koch- und Back-Treffen organisiert wurden. Für diese Besonderheit wurde dem Organisator Robin Steele gedankt. Nicht zuletzt die häusliche Küche und die Komplett-Familie waren dabei involviert.

Pub-Quiz und Back-Treffen

Die geplanten Pub Quiz-Abende aus der Reihe „Let’s Talk English“ wurden auch virtuell ein Erfolg. Hierzu wurden den Organisatorinnen Cornelia Rother und Janet Sterrit-Brunner für ihren besonderen Einsatz gedankt.

Die Planungen für einen weiteren Tagesausflug zur Rhododendronblüte in den Wolfsgarten, der typische englische Nachmittag – eine original englische Teezeremonie (inklusive Backen und Verkosten), der Guinness-Stand am Bürgerfest, das Portwein-Tasting, das Whisky-Tasting, das German Dinner und der Stand am Weihnachtsmarkt fielen letztendlich – immer nach langem Bangen, ob sie nicht doch stattfinden würden – alle flach und wurden somit ein Opfer der Pandemie.

Ebenso fiel die Radtour nach Amersham (zur Vorbereitung auf eine Radtour analog der „Tour der Hoffnung“ nach Riva) von Vorstandsmitglied Julia Willigale-Theune und ihren Freunden aus.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Für die Wahl eines neuen Schriftführers wurde die Vorsitzende von der Mitgliederversammlung beauftragt, bis zur nächsten Versammlung einen Vorschlag zu unterbreiten. Kommissarisch hat das vakante Amt Cornelia Rother übernommen.

Abschließend stellte Waltrud Ottiger fest: Gelernt haben alle in diesem Jahr den Umgang mit den digitalen Medien, alle kennen WhatsApp, Go to Meeting, Signal, Skype, Teams und Zoom. Vermisst haben alle den persönlichen Umgang und einfach und unbefangen Spaß zu haben.

Selbst jetzt, wo ein Großteil geimpft ist, sei man doch befangen und weniger spontan als vor der Corona-Pandemie, so Ottiger abschließend. red

