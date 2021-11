Vince Ebert kommt erst 2022

Bensheim. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wird das geplante Gastspiel von Vince Ebert am 5. Dezember in Bensheim verschoben. Das teilten die mit. Es gibt bereits einen neuen Termin am Montag, 12. September 2022, um 19 Uhr im Parktheater. „Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin“, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur.

In der ARD moderiert Vince Ebert regelmäßig die Sendung „Wissen vor acht – Werkstatt“. Im Sommer kam er aus den USA zurück, nachdem er dort ein Jahr verbracht hatte. Kartenvorverkauf über das Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, Tourist-Information, Telefon 06251/8696101, www.reservix.de. red