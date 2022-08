Vince Ebert im Parktheater

Bensheim. In der ARD moderiert Vince Ebert regelmäßig die Sendung „Wissen vor acht – Werkstatt“. Im Sommer kommt er aus den USA zurück – mit vielen Antworten, Einsichten und einem brandneuen Programm. „Make Science great again!“ ist eine witzige und kulturübergreifende Abrechnung mit Irrationalität, Denkfehlern und gegenseitigem Überlegenheitsgefühl.

Vince Ebert kommt mit diesem neuen Programm am Montag, 12. September, ins Bensheimer Parktheater. Beginn ist um 19 Uhr. Ursprünglich war der Auftritt des Kabarettisten am 5. Dezember 2021 geplant, musste jedoch Corona-bedingt abgesagt werden.

In der Ankündigung heißt es weiter: „90 Prozent der Amerikaner halten die Evolutionstheorie für unbewiesenen Mumpitz. 34 Prozent bezweifeln, dass die Erde eine Kugel ist und sieben Prozent glauben, dass braune Kühe Schokomilch geben.

Alles Fake News aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Vince Ebert wollte es genau wissen und startete ein spektakuläres Experiment: ein ganzes Jahr in den USA. Er traf auf IT-Spezialisten aus dem Silicon Valley und in New York auf Wall-Street-Banker. In Cape Canaveral sprach er mit Raketenwissenschaftlern und in Harvard mit Gender-forscher-Unterstrich-Studenten-Unterstrich-Sternchen-Innen.

Stets auf der Suche nach den elementarsten Fragen: Wie kann es sein, dass eine Nation, die zum Mond flog, nicht in der Lage ist, eine funktionsfähige Duscharmatur herzustellen? Woher kommt die uramerikanische Angst vor unpasteurisierter Milch? Und kann man wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär werden? Oder doch nur zum Geschirrspüler?“

Kartenvorverkauf unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, bei der Tourist-Information der Stadt Bensheim oder im Internet www.reservix.de und www.printyourticket.de red