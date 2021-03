Bensheim. Die katholische Gemeinde Sankt Georg in Bensheim beteiligt sich am Psalmenprojekt des Bistums Mainz, das an vier Sonntagen vier Psalmen textlich und musikalisch in den Mittelpunkt von Gottesdiensten stellt.

„Die Himmel rühmen“

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag, 14. März, wird in den Gottesdiensten um 9 Uhr und um 11 Uhr der 19. Psalm im Mittelpunkt stehen. Der 19. Psalm ist aus vielen Vertonungen bekannt, von denen „Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven wohl die verbreitetste ist. Auch Joseph Haydn vertont diesen Text an zentraler Stelle in seinem Oratorium „Die Schöpfung“, heißt es in der Ankündigung. .

Coronabedingt muss der Gottesdienst in der Stadtkirche von sankt Georg leider ohne Chor stattfinden. Pfarrer Thomas Catta wird den Psalm theologisch-spirituell erschließen, Regionalkantor Gregor Knop wird musikalisch durch Improvisationen und Vortrag an der Orgel mitwirken. red