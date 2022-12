Vier Förderprojekte für Kinder in Südafrika

Auerbach. Rosie Wennemer, Vorsitzende des Deutsch-Südafrikanischen Fördervereins für benachteiligte Kinder mit Sitz in Bensheim-Auerbach, weilte im November mit ihrem Ehemann Manfred wieder in Südafrika, um sich vor Ort selbst ein Bild vom Stand und der Entwicklung der von ihrem Verein geförderten Projekte zu machen.

Fast schon traditionell erster Anlaufpunkt war das Legacy Center in Kayamandi/Stellenbosch, einer Einrichtung zur nachschulischen Betreuung von Kindern mit körperlichen und seelischen Verletzungen. Hier standen diesmal Personalveränderungen im Vordergrund.

Rosie Wennemer, Vorsitzende des Deutsch-Südafrikanischen Fördervereins für benachteiligte Kinder mit Sitz in Auerbach, nimmt den Dank eines von ihrem Verein geförderten Schützlings mit sichtbarer Freude entgegen. © Verein

Englisch-Lehrerin Gwen wird nach 20 Jahren die Einrichtung verlassen, ihre Nachfolgerin Lucinda arbeitet jedoch schon einige Jahre im Legacy Center. Auch die bisherige Leiterin Louise wird in die zweite Reihe treten und sich noch zwei Jahre auf die Beschaffung von Geld konzentrieren. Ihre Nachfolge konnte intern geregelt werden.

Auch im Kinderheim Christine Revell freute man sich über den erneuten Besuch aus Deutschland. Dieses Heim hat ebenfalls mit Anneline, die bereits seit 29 Jahren im Heim arbeitet, eine neue Leitung erhalten. Aktuell ist das Heim von 46 Kindern belegt.

Hier werden die Spenden von der Bergstraße ausnahmslos zur Deckung der Kosten für Medikamente eingesetzt. Insbesondere Infektionskrankheiten haben stark zugenommen. Aber auch die Kosten für Strom, Tanken und Lebensmittel steigen bei einer Inflationsrate von rund sieben Prozent ständig. Ein weiteres Problem ist die Bezahlung der Belegschaft. Lebensmittelspenden sind hier wenig hilfreich, allein Geldspenden, die für die Anschaffung eines Generators und der Erneuerung des Spielplatzes Verwendung fanden, sind ein Lichtblick.

Schulbesuch nur mit Uniform

Das Heim CTMSC in Kapstadt betreut 25 zwölf- bis 18-jährige Jungen, die missbraucht oder von ihren Familien abgeschoben wurden. Der Verein sponsert die Schuluniform, ohne die kein Kind in Südafrika die Schule besuchen kann. Solchen Jungen, denen ein Schulbesuch verwehrt ist, versucht man, Lesen und Schreiben durch eigene Heimbeschulung zu vermitteln, damit sie mit 18 Jahren etwas Lesen und Schreiben, Autofahren und dadurch hoffentlich einen Job finden können. Ungewiss ist allerdings der Standort des Heimes, da in der unmittelbaren Umgebung 600 Einfachhäuser entstehen sollen. Noch nicht entschieden ist, ob das Heim integriert wird oder umziehen muss.

Ein weiteres Projekt, das sich um Kinder und Jugendliche kümmert, ist Usiko mit Sitz in Jamestown bei Stellenbosch. Diese Organisation versucht, Schülern zum Schulabschluss zu verhelfen und sie vor dem Abrutschen in die Kriminalität zu bewahren. 45 Schüler werden hier in einem Nachschulprogramm in der Primary School von drei Lehrerinnen gefördert. Die Kinder erhalten eine Mahlzeit und Hausaufgabenbetreuung, danach werden Sport, Kunst und Gartenarbeit angeboten.

Wilderness Camps, die der Bergsträßer Verein unterstützt, und in denen es um die Entwicklung und Stärkung des Selbstbewusstseins geht, sind nicht nur beliebt, sondern auch sehr erfolgreich. So gab es 2022 insgesamt 37 Camps, von denen sechs vom Verein unterstützt wurden. Bewährt hat sich neuerdings die Zusammensetzung der Gruppen mit normalen und schwierigen Kindern, wobei die Gruppen nicht nur im Camp, sondern ein ganzes Jahr begleitet werden. Durch die engagierte Unterstützung einer Citrusfarm in der Nähe von Johannesburg, die selbst 15 Camps veranstaltete, ist dieser Teil des Programms für Usiko sogar profitabel.

Dass Usiko enge Beziehungen nach Europa pflegt, wurde am Beispiel einer kleinen Farm deutlich, wo der Leiter Arnold Okkers zwei Obstbäume zeigte, die er zu Ehren eines deutschen Spenders und dessen verstorbener Frau neu gepflanzt hatte. Bei einer Spendentour im Oktober durch die Niederlande, Genf, London und Frankfurt waren Okkers und seine Helferin so erfolgreich, dass ein neues Auto angeschafft werden konnte und das Bürogebäude mit einem neuen Dach, Schränken, einem neuen Zaun und Parkplätzen versehen werden konnten. Auch das Helferteam konnte um fünf Personen aufgestockt werden.

Rosie und Manfred Wennemer konnten am Ende ihrer jüngsten Testreise als Fazit einmal mehr vermerken, dass insbesondere in den beiden neu aufgenommenen Projekten in Kapstadt und Jamestown die angestrebte Hilfe zur Selbsthilfe bestens wirksam ist und somit die an der Bergstraße gesammelten Spendengelder mehr als ihren Sinn und Zweck erfüllen. kn