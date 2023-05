Vier Awo-Termine in diesem Monat

Auerbach. Da Pfingsten in diesem Jahr Ende Mai liegt, kommt es ausnahmsweise in diesem Monat zu zwei Tanznachmittagen der Awo Auerbach. Am Sonntag (7.) findet regulär das „Tanzcafé für Junggebliebene“ ab 15 Uhr im Bürgerhaus Krone Park statt. Für die Livemusik spielt in bewährter Weise Alleinunterhalter Gerald Schneider auf.

Der zweite Tanznachmittag ist am Pfingstmontag, 29. Mai, ebenfalls ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Dann ist für die Livemusik Oskar Ringhof aus Heppenheim im Einsatz. An beiden Terminen ist für Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke gesorgt. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind aber jederzeit willkommen.

Der monatliche Seniorennachmittag steht am Freitag, 12. Mai, ab 14.30 Uhr unter dem Motto: „Offenes Singen mit Manfred Helfrich“. Bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken sind zwei Stunden Frohsinn und Unterhaltung angesagt. Gäste sind wie immer willkommen.

Zum Monatsende führt die übliche Tagesfahrt am Dienstag, 30. Mai, ab 9 Uhr nach Bad Kreuznach und ins Nahetal.

Wie Fahrtenleiter Horst Knop mitteilt, sind aktuell alle in diesem Jahr noch anstehenden Tagesfahrten bereits ausgebucht oder, wie gerade im Falle Bad Kreuznach, wegen vorliegender Anmeldungen sogar überbucht, so dass hier einige Absagen zu erwarten sind.

Daher können momentan Anforderungen auf Zustellung des Fahrtenprogramms 2023 oder neue Anmeldungen nur abschlägig beschieden werden. kn