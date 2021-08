Vier Arbeitsjubiläen im Autohaus Schneider

Bensheim. Die Sektkorken knallten am Montag im Bensheimer Autohaus Schneider. Dafür gab es gleich vierfachen Grund, denn es galt, die Arbeitsjubiläen von zwei Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeitern zu feiern. Seit 40 Jahren treue Mitarbeiterin ist Dagmar Stasiak, die am 1. Juli 1981 ihre Ausbildung als Bürokauffrau begann und heute im Kundendienst als Serviceassistentin arbeitet.

Seit über 30 Jahren dabei ist Klaus Berger, der 1987 seine Ausbildung im Autohaus Schneider absolvierte und heute Verkaufsleiter ist. Fast so lange im Team ist Alexander Paul, der am 1. August 1991 seine Ausbildungsstelle zum Kfz-Mechatroniker begann und heute als Kundendienstberater tätig ist.

Viele technische Entwicklungen

Genau 25 Jahre ist Doris Werner Teil des Teams. Sie lernte den Beruf der Bürokauffrau und ist heute für die Disposition zuständig. Die Ehrenurkunden der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main überreichte Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel. Für die langjährige Treue seiner Mitarbeiter bedankte sich Stefan Schneider, der in seiner Ansprache erinnerte, wie viele technische Entwicklungen es im Automobilbau diesen vergangenen Jahrzehnten gab und sich das gesamte Team immer wieder weitergebildet hat, um den neusten Anforderungen gerecht zu werden.

Als Dank gab es Blumen, Wein und ein Geschenk. Der Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel betonte in seiner Rede, dass es heute keine Selbstverständlichkeit mehr sei, dass Mitarbeiter so kontinuierlich in einem Unternehmen beschäftigt sind. tn

