Vielfaltskonzept soll konkreter werden

Bensheim. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Juni-Sitzung das Integrations- und Vielfaltskonzept für Bensheim beschlossen und verabschiedet. Um das Konzept nun mit konkreten Handlungsplanungen weiter voranzubringen, findet am 20. September eine Folge-Veranstaltung statt. Diese behandelt die konkreten Fragen, wie eine Kooperation zwischen den Netzwerkpartner aussehen kann, welche Ziele und Projekte realisiert werden sollen und wer zukünftig die Verantwortung dafür trägt.

Wie kann dabei eine Verbindung zwischen den verschiedenen Akteuren – unter anderem Stadtverwaltung, Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen – hergestellt werden, was für Netzwerke braucht Bensheim über die bereits bestehenden hinaus, um die Elemente des Konzeptes nachhaltig in der Stadt zu verankern und wie soll diese Netzwerkarbeit zukünftig gestaltet werden? Die Folge-Veranstaltung beschäftigt sich grundlegend mit diesen Fragestellungen und gibt zudem eine weitere Einführung in die Vielfaltsthematik, in die Umsetzungsmöglichkeiten und die Netzwerkarbeit.

Vier Schwerpunkte

Die Veranstaltung findet am 20. September um 18 Uhr im großen Saal des Kolpinghauses in Bensheim statt. Das Netzwerk für Vielfalt und Integration in Bensheim freut sich auf weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Anmeldung zum Termin ist unter integration@bensheim.de möglich.

Das Konzept beschäftigt sich generell mit der Frage, wie Integration und Vielfalt in Bensheim aussehen sollen und wie eine Gesellschaft gestaltet werden kann, in der sich Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft, körperlicher Beeinträchtigung und sexueller Identität gegenseitig respektieren.

Im Rahmen einer Konferenz im Juli 2021 eingebrachten Beiträge waren für die Ausgestaltung des Konzepts ein erster wertvoller Baustein. Im Herbst 2021 fanden vier Workshops statt, in denen konkrete Vorschläge, Ideen und Maßnahmen erarbeitet wurden.

Es wurde dazu eingeladen, sich über die vier Schwerpunkte „Stadtgesellschaft“, „Arbeit und Soziales“, „Bildung und Sprache“ und „Vielfalt“ auszutauschen und konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.

Weitere Informationen: www.bensheim.de/leben-in-bensheim/soziales/integration. ps