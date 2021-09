Die Hochphase der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts, Flucht und Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs, italienische Gastarbeiter, die in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre den steigenden Bedarf an Arbeitskräften deckten, der Fall der Mauer und die Fluchtmigration aus Krisengebieten – seit vielen Jahrzehnten ist Deutschland aus den unterschiedlichsten Gründen ein

...