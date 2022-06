Saša Stanišić ist in erster Linie ein großartiger deutschsprachiger Schriftsteller. In zweiter Linie hat er etwas zu erzählen, was für unsere Gesellschaft und für jeden Einzelnen wichtig ist.

Am Dienstagabend las der vielfach ausgezeichnete Autor im voll besetzten Café Klostergarten aus seinem jüngsten, 2019 erschienenen Roman „Herkunft“. Eingeladen hatte, unterstützt von Ingeborg

...