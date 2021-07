Viele Straßen sind sanierungsbedürftig

Bensheim. Mitglieder und Gremienvertreter der Freien Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) haben den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) besucht, um sich im Gespräch mit dem Geschäftsführer Frank Daum über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten des KMB zu informieren. Dem Besuch angeschlossen hat sich auch die Erste Stadträtin der Stadt Bensheim, Nicole Rauber-Jung.

Bei einer früheren Besichtigung der Kläranlage hatte sich die FWG über den Geschäftsbereich Abwasser kundig gemacht. Gut vorbereitet durch die Informationen auf der Internetseite des KMB (www.kmb-bensheim.de) interessierte sich die FWG diesmal schwerpunktmäßig für den Straßen- und Ingenieurbau sowie den Bauhofservice.

182 Kilometer Straßennetz

Daum gab zunächst eine kurze Übersicht über die Historie des KMB und über die Aufgaben der einzelnen Geschäftsbereiche, um dann im Detail auf die Bereiche Straßenbau und Bauhofservice einzugehen. Der KMB betreut derzeit ein Straßennetz von rund 182 Kilometern mit 140 Ingenieurbauwerken (primär Brücken). Der Straßenzustand wird alle fünf Jahre mit Noten bewertet und in einem Kataster erfasst. An Hand dieses Katasters werden die Reparaturarbeiten und die Grunderneuerungen geplant.

Bei der letzten Erfassung des Zustandes der Bensheimer Straßen im Jahr 2015 wurden in Summe 44 Prozent den Zustandsgruppen drei bis fünf zugeordnet. Für diese Straßen besteht in unterschiedlicher Weise Sanierungsbedarf. Für Straßen der Gruppen drei bis vier kommt Deckenerneuerung in Betracht während Straßen der Gruppe fünf grundhaft erneuert werden müssen.

Die in den städtischen Haushalten seit 2019 eingestellten Mittel reichen dafür und für den Erhalt des übrigen Straßennetzes jedoch bei weitem nicht aus, schreibt die FWG in ihrer Pressemitteilung. Benötigt werden für die Straßenunterhaltung 1,45 Millionen Euro pro Jahr. Rechnet man die Nebenflächen wie Geh- und Radwege hinzu, dann wären pro Jahr rund 2,1 Millionen erforderlich.

Die eingeplanten Haushaltsmittel beliefen sich im Jahr 2019 jedoch gerade einmal auf etwas über eine Million Euro und in 2020 auf nur 780 000 Euro. Damit seien Verschlechterungen des Straßenzustandes, Substanzverlust und häufigere, kostspielige Grunderneuerungen vorprogrammiert. Aus Sicht der FWG sollte dies von allen Fraktionen bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2022 berücksichtigt werden, damit in geeigneter Weise gegengesteuert werden kann.

Der Bauhofservice ist sicher allen Bensheimern bekannt, denn dessen Mitarbeiter sind überall in der Stadt unterwegs, um Straßen, Spielplätze, Park- und Grünanlagen sauber und in Ordnung zu halten. „Zum pfleglichen Umgang mit den Sachwerten unserer Stadt ist aber auch die Mitwirkung und das Verantwortungsbewusstsein der Bürger gefragt und erforderlich“, schreibt die FWG. Mit dem von den Bürgern gut genutzten Mängelmelder des KMB können Schlaglöcher, illegaler Müll, defekte oder fehlende Straßenschilder und vieles andere gemeldet werden. „Unsere Erfahrung zeigt, die schnelle Bearbeitung ist garantiert“, heißt es weiter.

In der Mängelmelder-Statistik des KMB für das Jahr 2020 sind „illegale Müllablagerungen“ mit 135 Meldungen nach „Sonstigen“ die häufigste von den insgesamt 519 Meldungen. Dies und die aus Sicht der FWG viel zu vielen Fälle von Vermüllung, Sachbeschädigung und Vandalismus, über die in der Presse gerade in der Corona-Zeit berichtet wurde, zeigen, dass bezüglich Mitverantwortung der Bürger noch sehr viel Verbesserungsbedarf besteht.

Zum Abschluss des mehr als zweistündigen Gespräches beim KMB war das Thema „Hochwasserrisiko für Bensheim“ durch Starkregen von großem Interesse, da vor Ort bei weiterer Bebauung und Flächenversiegelung das Hochwasserrisiko steigt. Dafür sind „Starkregen-Risikoanalysen“, wie sie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie anbietet, erforderlich. red