Viele Helfer im Waldorfkindergarten

Bensheim. Pünktlich zu den Herbstferien gab es wieder einen großen Holzarbeits- und Gartentag im Waldorfkindergarten in Bensheim. Aufgrund der Coronasituation in den vergangenen zweieinhalb Jahren konnte diese Form der Elternmitarbeit leider so nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Betreuungseinrichtung.

In kleinen Gruppen wurde das ein oder andere in dieser zurückliegenden Zeit zwar getan, doch ein Arbeitstag mit wirklich vielen Familien gab es nicht. Für einen Kindergarten wie den Waldorfkindergarten, der die Elternarbeit als festes Fundament auch zur Pflege der Gemeinschaft im pädagogischen Konzept verankert hat, eine Zeit, die eher karg verlaufen sei.

Umso erfreulicher, dass viele kleine und große helfende Hände an diesem Tag gekommen waren. Und das Wetter spielte mit strahlendem Sonnenschein wunderbar mit. So konnte der Garten teilweise gestaltet und winterfest gemacht werden, Spielgeräte wurden repariert und überarbeitet. Die kleinen Helfer waren besonders beeindruckt von der Kettensäge, die an der ein oder anderen Stelle benötigt wurde.

Die Kleinkindgruppe bekam ein neues Spielhaus für den Garten, das aus Spenden finanziert wurde. Auch hier wurde mit Begeisterung mitgeholfen. Und natürlich waren auch im Kindergarten selber einige Dinge zu tun. Regale wurden aufgebaut, Bilder aufgehängt und kleinere Reparaturen vorgenommen.

Wie immer bei solchen gemeinschaftlichen Aktionen gab es in den Pausen Leckeres zur Stärkung. Jede Familie hatte eine Kleinigkeit mitgebracht und so ist ein buntes und leckeres Büfett entstanden, das zum Zugreifen einlud.

Ein durch und durch sehr arbeitsreicher und freudiger Tag für alle kleinen und großen Helfer, an welchem wirklich viel bewegt wurde, heißt es abschließend. red