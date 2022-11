E-Mails, Smartphones, Chats und Blogs: Jugendliche kommunizieren über alle möglichen digitalen Kanäle. Der klassische Brief oder die schnelle Postkarte sind out. Entsprechend selten kommen junge Menschen mit Briefmarken in Kontakt. Das spürt auch die Sammler-Szene, die in Deutschland normalerweise traditionell recht stark gebaut ist. Wer dabei ist, bleibt. Doch der Nachwuchs ist so rar wie ein

...