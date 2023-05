Viele Besucher beim „Street Food & Music Festival“

Bensheim. Von Freitag bis Montag war zum ersten Mal das „Street Food & Music Festival“ zu Gast in Bensheim. Das Veranstaltungsformat, das in zahlreichen Städten in ganz Deutschland vertreten ist, lockte zahlreiche – vor allem junge – Besucher auf den von Imbissständen gesäumten Beauner Platz. Lediglich der völlig verregnete Freitag war wenig geeignet für einen längeren Aufenthalt unter freiem Himmel.

Das Konzept sieht einen Mix aus internationalem Essen und Live-Musik vor. Auf der Bühne am nördlichen Ende des Beauner Platzes wurde vor allem Nachwuchsmusikern eine Plattform geboten.

Mehr als 50 Festivals im Jahr

Das kulinarische Angebot hätte man sich für ein Street Food Festival allerdings etwas vielfältiger gewünscht. Gegrilltes, Burger, Tex-Mex oder Asia-Snacks hatten doch eher was von Imbissbude als von kreativem Street Food aus aller Welt – schade.

Veranstalter ist die Just Festivals Event Media GmbH mit Sitz in Dortmund, eine deutschlandweit agierende Eventagentur.

Mit mehr als 50 Festivals im Jahr gehört das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den größten Veranstaltern von „City-Festivals“ in Deutschland. red/Bild: Thomas Zelinger