Viel über Kartoffeln gelernt

Auerbach. Im Rahmen der Kartoffelwoche besuchte die Bärengruppe der evangelische Kindertagesstätte Steinweg das Kartoffelfeld von Herrn Jährling.

Bepackt mit Bollerwagen, Rucksack und Eimern machten sich die Erntehelfer auf den Weg zum Kartoffelacker. Dort angekommen wurden wir ganz herzlich vom Eigentümer begrüßt. Nach einer kurzen Einführung ging es los: Gemeinsam wurden die ersten Kartoffeln ausgegraben und bestaunt. Die verschiedenen Sorten (Linda – festkochend sowie die rotschalige festkochende Laura und die mehlig kochende Agria) wurden natürlich miteinander verglichen und dabei wurden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede festgestellt.

Die Kinder brachten bereits ein großes Wissen mit und so wurde die Mutterknolle zum Beispiel direkt fachmännisch erkannt. Aber auch der Kartoffelkäfer und seine Eier wurden in Natura entdeckt.

Nachdem der Bollerwagen mit Kartoffeln gefüllt war, machten sich die fleißigen Erntehelfer wieder auf den Rückweg in die Kita. In den darauffolgenden Wochen gab es in der Bärengruppe viele verschiedene Kartoffelgerichte, zum Beispiel Kartoffelbrot, Kartoffelsuppe und Kartoffelpuffer.

Die Kinder und Erzieherinnen haben sehr viel über die Kartoffel gelernt, aber auch die Erfahrung gemacht, dass nicht nur die „perfekte“ Kartoffel lecker ist und in den Kochtopf gehört. red