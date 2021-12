Viel Lob für die Galerie auf Zeit

Bensheim. In wenigen Tagen schließen die „IV Positionen“ in der Bensheimer Hauptstraße ihre Pforten. Dass Ende des Jahres Schluss sein würde, war seit Eröffnung der Galerie auf Zeit im September bekannt. Doch stehen die vier beteiligten Künstler derzeit in Verhandlung mit der Familie Schilling, die ihnen die Räumlichkeiten bislang kostenlos zur Verfügung stellt. Vielleicht kann man noch mal in Verlängerung gehen – die Künstler würde es jedenfalls freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Pressegespräch berichteten Birgit Metzler, Ulrike Hensel, Hans Borchert und Harald Böhm begeistert von den Erfahrungen der vergangenen Monate. Bei den Besuchern habe die Präsentation ihrer sehr unterschiedlichen Arbeiten große Resonanz gefunden. Auch wer nicht an den drei Öffnungstagen pro Woche in die Räume selbst gekommen sei, konnte dank der großzügigen Beleuchtung und einer geschickten Hängung zum Beispiel beim abendlichen Spaziergang auch von außen durch die Schaufensterscheiben einiges erspähen. Alle vier Wochen wurde umgehängt, so dass auch die direkt vorn am Fenster hängenden Werke wechselten.

„Das hat was Großstädtisches“, zitierten die Künstler die Besucher, von denen etliche Wiederholungstäter gewesen und mehrfach gekommen seien. Das Publikum habe sich deutlich von den üblichen Galeriebesuchern unterschieden. Da habe oft der Zufall eine Rolle gespielt und für eine große Bandbreite gesorgt. Der Zutritt war in doppeltem Sinne niederschwellig: Die offene Gestaltung machte es auch denen leicht, die sonst vielleicht Hemmungen haben, eine Galerie zu besuchen. Und da man von der Straße aus komplett ebenerdig in den Verkaufsraum kommt, konnten auch Menschen mit Rollstühlen oder Rollatoren barrierefrei in die Ausstellung.

„Es ergaben sich Hunderte von einzelnen Gesprächen, viele davon sehr interessant,“ erinnert sich Hans Borchert, „aber nicht alle waren angenehm“. Die Künstler hätten sich erst an die neue Rolle gewöhnen müssen, nicht nur Schöpfer, sondern auch Verkäufer ihrer Arbeit zu sein, eine Aufgabe, die sonst professionellen Galeristen überlassen bleibe. Und dass es nicht immer ausschließlich wohlwollende Kommentare zu hören gibt, müsse man auch erst verdauen lernen. „Das muss man aber aushalten können“, erklärt Ulrike Hensel: „Wenn man sich öffentlich präsentiert, muss man sich dem stellen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es wäre schön, wenn die Galerie bestehen bliebe, hätten die Besucher mehrfach geäußert, sagt Harald Böhm. Das Interesse, so Birgit Metzler, zeigte sich zum Beispiel auch in den vielen mitgenommenen Visitenkarten. Man habe ständig nachlegen müssen. Auf alle Fälle sind alle vier beteiligten Künstler dankbar für die Chance, die sich ihnen mit dem Angebot der Familie Schilling eröffnet hatte. Für die bislang letzte Hängung unmittelbar vor Weihnachten haben alle noch mal neue Bilder mitgebracht und dabei nicht nur Wandfüllendes, sondern auch viele kleine Formate berücksichtigt – „Die passen besser unter den Weihnachtsbaum“, hieß es mit einem Augenzwinkern.

Bis Ende des Jahres wird die Galerie in der Hauptstraße 19 jetzt noch täglich geöffnet sein. Die Künstler sind wechselweise anwesend: werktagsvon 16 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 15 Uhr. eba