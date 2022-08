Bensheim. Im Mittelpunkt der nächsten Video-Konferenz der BfB-Fraktion am Dienstag, 30. August, ab 18 Uhr stehen die Themen Energiesparpaket der Stadt Bensheim und Stadtbegrünung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Beim Thema Energiesparpaket sehen wir uns an, was andere Kommunen für diesen Bereich – oft viel weitergehend – planen“, informiert BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. „Wir denken dabei auch an die Streichung der beschlossenen Beleuchtung der Lauter, oder zumindest eine zeitliche Begrenzung bis 22 Uhr und nur an Festtagen“, meint dazu BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

Beleuchtung einschränken

Das Angebot der Wirtschaftsvereinigung Bensheim an die Bensheimer Fraktionen für eine kostenlose Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsvereinigung Bensheim nimmt die BfB gerne an. „Die Meinung der Wirtschaftsvereinigung zu Bensheimer Themen interessiert uns selbstverständlich. Wir sind an diesem Austausch interessiert“, erklärt BfB-Stadtverordneter Franz Apfel in der Pressemitteilung. Und weiter: „Die deutliche Erhöhung der Grundsteuer B und die Erhöhung der Gewerbesteuer durch die Koalition sehen wir ohnehin kritisch.“

Thema Hoffart-Gelände

Mehr zum Thema Bürger für Bensheim Erste Sitzung der Bürger für Bensheim nach der Sommerpause Mehr erfahren Bensheim CDU Bensheim zu Besuch im Museum Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalpolitik Die Bensheimer Marketing- und Entwicklungsgesellschaft wird nicht aufgelöst Mehr erfahren

Mit dem Thema Nullwabe innerhalb der Tarifstruktur des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) im Bensheimer Nahverkehr will sich die BfB in Zukunft stärker befassen, kündigt Stadtrat Andreas Born an.

Nachdem offensichtlich wurde, dass es mehrere interessierte Investoren am Hoffart-Gelände gibt, solle der Magistrat die kommunalen Gremien über deren Vorhaben informieren.

„Wir erwarten hier Transparenz vonseiten der Bürgermeisterin und der Ersten Stadträtin. Das Thema sollte unserer Auffassung nach auf keinen Fall auf eine lange Bank geschoben werden“, findet Yvonne Dankwerth. red