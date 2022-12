Auerbach. Die Verwaltungsstelle Auerbach ist vom 2. bis 6. Januar geschlossen. An diesen Tagen können die Bürger die Dienstleistungen im Bürgerbüro Bensheim (Alte Faktorei) wahrnehmen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag in einer Pressenotiz mit. ps

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1