Auerbach. Die Verwaltungsstelle Auerbach ist am Montag (16.) und Dienstag (17.) sowie am Freitag, 27. Mai, geschlossen. Das Bürgerbüro in der Alten Faktorei (Hauptstraße 39) hat zu den üblichen Dienstzeiten geöffnet: Die Bürger können hier ihre Anliegen vorbringen, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung abschließend. ps

